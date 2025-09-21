McEnroe su Alcaraz: “In tutta la mia vita, non ho mai visto un tennista così bravo e completo alla sua età”

È uno dei giocatori più forti della storia, fino allo scorso anno è stato il capitano del Team World nella Laver Cup. John McEnroe è però, prima di tutto, un grandissimo appassionato di grande tennis. L’americano non ha risparmiato parole entusiastiche quando ha risposto a Tennis Channel, durante un discorso alla Laver Cup 2025, sul percorso di Alcaraz e sul suo impatto sulla storia del tennis.

Sull’arrivo di Alcaraz ai massimi livelli: “Seguo il tennis da più di 50 anni. Idolatravo Rod Laver, giocavo contro Borg, Lendl e Connors, i miei tre più grandi rivali, e pensavo fosse già imbattibile. Poi sono arrivati ​​Roger, Rafa e Novak, e sono stato semplicemente grato alla vita per avermi permesso di guardare i tre più grandi della storia. Ma all’improvviso, quando il tennis aveva più bisogno di una boccata d’aria fresca, con la fine dei Big 3, è apparso un ragazzo spagnolo“.

McEnroe ricorda cosa ha pensato quando ha visto lo spagnolo giocare per la prima volta, a 17 anni: “L’ho visto per la prima volta quando aveva appena 17 anni, e ho pensato che quel ragazzo avesse molto talento e, soprattutto, fosse molto veloce. Sono passati anni e ora posso dire di non aver mai visto, in tutta la mia vita, un giocatore così bravo e completo alla sua età. “Inoltre, con quel sorriso diabolico che ha mentre gioca, sono invidioso“.

Sul valore di Alcaraz per il tennis mondiale e sul duello con Sinner: “Spero solo che i giovani che vogliono giocare a tennis lo osservino attentamente, sia il suo stile di gioco che la sua personalità. È fantastico vedere quanto sia aggressivo in campo, come si avvicina a rete e come realizza le volée. Non possiamo che ringraziare Dio per averci fatto un dono come Alcaraz. Insieme a Sinner, creerà una grande rivalità e costringerà gli altri ad alzare il loro livello per cercare di raggiungerli“.