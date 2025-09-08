Il settembre intasato di Carlos Alcaraz: Coppa Davis in dubbio, poi la Laver Cup prima dei tornei asiatici

Carlos Alcaraz è tornato sul trono del tennis maschile dopo quasi due anni grazie alla fantastica vittoria nella finale degli US Open contro Jannik Sinner. Una prestazione scintillante quella dello spagnolo, probabilmente una delle migliori in carriera. Alcaraz ha tenuto un’intensità ed un livello di gioco impressionante, con Sinner che ha dato la sensazione di non riuscire davvero mai a fare male all’avversario, tranne nell’unico momento in cui è arrivato il break nel secondo set.

Neanche quasi il tempo di festeggiare il suo sesto Slam della carriera che Alcaraz ha già in agenda un numero elevatissimo di impegni in questo mese di settembre. Il primo dovrebbe essere quello della Coppa Davis, ma il condizionale è d’obbligo visto che il neo numero uno non ha confermato la sua presenza per la sfida dei Playoff contro la Danimarca di questo fine settimana. La Spagna si gioca l’accesso alle finali a Marbella contro Rune e compagni e sicuramente la presenza di Alcaraz può incidere molto sull’andamento finale della sfida.

Il weekend successivo poi lo spagnolo dovrebbe rivolare nuovamente negli Stati Uniti per prendere parte alla Laver Cup 2025, la grande sfida tra alcuni dei migliori giocatori europei (Sinner non partecipa) e alcuni dei migliori del resto del mondo. Molto probabile che Alcaraz ci sia a differenza della Coppa Davis, con lo spagnolo che potrebbe restare negli USA e poi volare a San Francisco dove si disputa la manifestazione (19-21 settembre).

Successivamente Alcaraz volerà in Giappone, dove dal 25 settembre è in programma l’ATP 500 di Tokyo. Quest’anno dunque lo spagnolo ha scelto la capitale giapponese e non l’ATP 500 di Pechino, dove era campione in carica e dove invece ci sarà Jannik Sinner. Dunque i due grandi rivali si separano, per poi ritrovarsi prima al Masters 1000 di Shanghai e poi successivamente ad ottobre al ricchissimo evento del Six Kings Slam 2025 in Arabia Saudita.