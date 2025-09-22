Laver Cup 2025, vince il Team World! Europa battuta 15-9, decide la vittoria di Fritz su Zverev

A San Francisco (USA) fa festa il Team World, che solleva al cielo la Laver Cup 2025 di tennis: Team Europe sconfitto per 15-9 al termine di una terza giornata di sfide che avrebbe anche potuto risolversi allo spareggio, scongiurato invece dal successo dello statunitense Taylor Fritz sul tedesco Alexander Zverev.

Negli Stati Uniti si riparte dal 9-3 per il Team World maturato al termine della seconda giornata, e per la vittoria servono almeno 13 punti, con ciascuno dei 4 match dell’ultima sessione che ne vale ben 3: all’Europa servono quattro successi per la vittoria o tre affermazioni per andare al doppio di spareggio.

L’inizio è dei migliori per il Vecchio Continente, con il doppio in apertura che vede il successo della coppia composta dallo spagnolo Carlos Alcaraz e dal norvegese Casper Ruud, che battono gli statunitensi Alex Michelsen e Reilly Opelka con lo score di 7-6 (4) 6-1, permettendo all’Europa di accorciare sul 6-9.

Il primo singolare di giornata, però, ristabilisce le distanze tra le due formazioni: l’australiano Alex de Minaur regola il ceco Jakub Mensik con lo score di 6-3 6-4 e riporta il Team World a +6 sul 12-6, dando alla propria squadra quantomeno la certezza di poter disputare almeno il doppio di spareggio.

L’Europa è spalle al muro, ma a tenere vive le speranze del Vecchio Continente è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che liquida l’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto con il punteggio di 6-2 6-1, e riporta il Team Europe a -3, con lo score che recita 9-12.

L’ultimo singolare del programma può portare la sfida allo spareggio o dare la vittoria al Resto del Mondo: a far festa a San Francisco è il Team World, in virtù del successo dello statunitense Taylor Fritz ai danni del tedesco Alexander Zverev, battuto per 6-3 7-6 (4), che fissa lo score sul definitivo 15-9.

LAVER CUP 2025

Team World batte Team Europe 15-9

Risultati 3a giornata

Carlos Alcaraz/Casper Ruud (Europe) b. Alex Michelsen/Reilly Opelka (World) 7-6 (4) 6-1

Alex de Minaur (World) b. Jakub Mensik (Europe) 6-3 6-4

Carlos Alcaraz (Europe) b. Francisco Cerundolo (World) 6-2 6-1

Taylor Fritz (World) b. Alexander Zverev (Europe) 6-3 7-6 (4)