Mattia Furlani: “Preso il testimone dei campioni di Tokyo? Che responsabilità. Olimpiadi, non vedo l’ora”

Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo, volando a 8.39 metri sulla pedana di Tokyo e battendo di forza tutti gli avversari: era quarto dopo il quarto salto, poi al quinto tentativo ha piazzato la zampata risolutiva e si è involato verso il trionfo. Il nostro portacolori ha vinto da Campione del Mondo indoor e bronzo olimpico di Parigi 2024, migliorando di un centimetro il proprio personale.

Mattia Furlani è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la premiazione: “Una gara che abbiamo tenuto in maniera determinata, senza la determinazione non sarebbe arrivata questa medaglia. Sono contento e ora si lavora al futuro. Un’emozione bellissima, le Olimpiadi 2020 le ho viste da casa, facevo le nottate. Bellissimo perché quando si è chiuso il percorso di Tokyo si è aperto quello di Parigi e sapevo di poterne fare parte“.

Il 20enne laziale ha poi proseguito, soffermandosi sul record di precocità soffiato a Carl Lewis: “Spero sia di buon auspicio per il futuro: Lewis è il migliore atleta della storia ed essere comparato a nomi del genere per me vuol dire tantissimo. In futuro spero di potermi avvicinare a un campione del genere. Seguo il mio percorso e farà la mia strada: siamo sulla strada giusta, c’è tanto da introdurre e speriamo che tutto sia di buon auspicio“.

Il fresco Campione del Mondo si è già proiettato verso le prossime Olimpiadi: “Los Angeles 2028 è l’obiettivo dei prossimi 4 anni. Non vedo l’ora, sarà un evento bellissimo. Ci saranno tappe prima per avvicinarsi, facciamo tappa per tappa e godiamocele. L’obiettivo è sempre fare divertire e divertirmi in primis, dando il massimo“.

L’azzurro ha raccontato come ha trascorso la sua nottata: “Mi sono guardato tante volte il video del salto perché mi era piaciuto tanto e mi trasmetteva le emozioni degli attimi vissuti: è stato bellissimo, ho festeggiato con la mia gente e la mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare in Italia, domani ho il volo“.

Mattia Furlani è ora uno dei nomi di punta dell’atletica tricolore e ha preso in parte il testimone dei grandi campioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Questa è una bella responsabilità, è qualcosa che bisogna portare con delicatezza, è un ruolo importante che spero di gestire al meglio perché è importante sapere cosa fare al momento giusto e al posto giusto. Il movimento è spettacolare, spero che si riesca a crescere come ho fatto io anno per anno“.