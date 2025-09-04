Julio Velasco protegge Nervini: “Una polacca l’ha provocata, le ho detto di farlo con me…”

Julio Velasco ha raccontato un piccolo aneddoto a “La Gazzetta dello Sport” dopo la vittoria dell’Italia nei quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile: nel corso del match contro la Polonia, dopo un episodio accaduto sotto rete, lo stesso tecnico delle azzurre è intervenuto in prima persona.

Protagonista involontaria dell’accaduto è stata la più giovane delle azzurre, Stella Nervini, che ha subito un muro nel corso della sfida contro le polacche: “Una delle giocatrici della Polonia, dopo aver murato Nervini, l’ha guardata con uno sguardo provocatorio. Secondo me ha un po’ esagerato“.

A quel punto è intervenuto lo stesso Velasco per lasciar intendere alla giocatrice polacca di essere andata oltre i limiti con quell’atteggiamento: “Va bene esultare ma se tocchi Stella che è la più piccola del gruppo mi arrabbio. Allora le ho atto segno con le dita di guardare me“.