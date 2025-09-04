Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 4 settembre, programma, streaming

Oggi giovedì 4 settembre va in scena la seconda e ultima giornata dedicata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: a Bangkok (Thailandia) si conclude il secondo turno della la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata con la disputa di due incontri che promuoveranno le ultime due squadre tra le migliori quattro compagini del Pianeta.

Alle ore 12.00 si alzerà il sipario con il confronto tra Brasile e Francia. Si assisterà a una replica della sfida già andata in scena durante la fase a gironi: in quell’occasione le sorprendenti transalpine si issarono sul 2-0 prima di subire la rimonta delle verdeoro. Le Gallette sono reduci dall’impresa confezionata contro la Cina, mentre le sudamericane hanno avuto la meglio sulla Repubblica Dominicana.

Alle ore 15.30, invece, si giocherà la partita tra gli USA e la Turchia. Le americane se la dovranno vedere contro le agguerrite anatoliche, che partiranno con i favori del pronostico sotto l’impulso della formidabile bomber Melissa Vargas. Le turche si meriteranno la semifinale oppure la compagine a stelle e strisce si inventerà una magia?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (giovedì 4 settembre) ai Mondiali 2025 di volley femminile. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Giovedì 4 settembre

12.00 Brasile vs Francia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

15.30 Turchia vs USA – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.