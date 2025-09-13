Baseball: un’ottima Italia liquida la Repubblica Ceca nel secondo match di preparazione agli Europei

Arrivano ottime indicazioni dalla Nazionale italiana, impegnata questo fine settimana all’Italian Baseball Week, rassegna utile per la preparazione ai Campionati Europei 2025 in scena in quel di Codogno. Dopo il pareggio di ieri contro i Globettrotters i nostri ragazzi infatti hanno dominato in lungo ed in largo contro la Cechia, vincendo la partita con il super risultato di 15-2.

Numeri che parlano da soli quelli degli azzurri, particolarmente bravi a mettere a referto ben venti valide, contro le sette degli avversari. Ad indirizzare completamente le sorti del match sono stati due big inning da sei punti, rispettivamente marcati nel quarto e nel quinto.

Prima però i nostri ragazzi avevano segnato il primo sigillo nella ripresa inaugurale con un doppio di Lasarcina, preludio di altri due unità arrivate da un doppio a destra di Batista de Jesus e da un grounds out di Martini Pirilli, ottima risposta al lancio pazzo ceco concretizzato al terzo. Poi, nel quarto, l’Italia scappa via concedendosi anche un grande fuoricampo di Martini Perilli, oltre che appunto altri sei punti firmati nel penultimo atto.

Domani, domenica 14 settembre, alle 14:30 ci sarà il secondo incontro tra le due formazioni, stavolta sul campo di Piacenza.