Baseball: San Marino è Campione d’Italia! Rimonta nell’ultimo inning su Parma in gara-4

San Marino conquista per la settima volta il titolo di Campione d’Italia nel baseball. Sconfitto in gara-4 il Parmaclima per 8-6, al termine di un confronto deciso nell’ultimo inning e con una rimonta da sei punti realizzati, quelli necessari a trasformare la prospettiva odierna da una gara-5 decisiva a una conclusione anticipata della serie scudetto, delle Italian Baseball Series.

Già nel secondo inning è San Marino a sbloccare la situazione. Lo fa con il triplo di Lino Correa che apre nei fatti al singolo di Proctor che lo manda a casa per l’1-0 sammarinese. Successivamente, dopo qualche avanzamento di base, è lo stesso Proctor a realizzare il 2-0 su lancio pazzo.

Dopo un inning quasi silente, Parma si scatena nel terzo. Anzi, a scatenarsi è Alberto Mineo, che con le basi piene ricorda a tutto il pubblico il suo grande talento: con le basi piene spedisce lontano fuoricampo e Grande Slam, con 4 punti che entrano tutti assieme a favore dei ducali. Nel quarto inning entra Di Raffaele per Palumbo, ma questo non risolve i problemi di San Marino, che deve lasciar entrare altri due punti derivanti da singolo di Angioi.

Per quasi tutto il resto del match sembra Parma ad avere le chance maggiori per andar via, vuoi con un doppio di Mineo, vuoi con un settimo inning nel quale Geraldo ruba prima seconda e poi terza base. Nulla di fatto, però. Poi, all’improvviso, accade quello che nessuno era più in grado di pensare.

Nei fatti, al Parmaclima va male la serie di cambi al lancio (Scotti, Santana, Angioi). Proctor piazza subito il fuoricampo, poi ne arriva un altro da parte di Celli ed è 5-6. Le basi si riempiono, ed il doppio di Correa fa arrivare a casa altri due punti per San Marino, che si porta così avanti 7-6. La successiva volata di sacrificio di Angulo vale l’8-6. Ai ducali resta un margine minimo, ma Geraldo e Gonzalez cadono in un doppio gioco, Catellani viene eliminato e arriva la festa dalle parti del Titano.