Baseball: Italia, pari nella prima amichevole pre-Europei

L’Italia conclude in parità il primo dei tre confronti che la vede impegnata nell’Italian Baseball Week, organizzata a Codogno (come quest’oggi) e a Piacenza. Di fronte la selezione di stranieri del Baseball Globetrotters: sono 13 le valide colpite contro 3, ma il tasso di conversione non è dei più elevati e così si chiude sul 3-3. A lanciare Mattia Aldegheri, Andretta, Ciarla e Artitzu.

Gli uomini di Francisco Cervelli, dopo un primo attacco chiuso con occasioni, ma senza punti, devono subire Youngblood che manda per aria il fuoricampo da due punti che vale, appunto, lo 0-2. Il canovaccio è pressoché sempre lo stesso negli inning successivi: Italia che mette corridori in base, ma non concretizza, e Globetrotters che poi, nel quarto, su errore difensivo vanno sullo 0-3.

Gli azzurri, però, una reazione la trovano: in base c’è Agretti, Morresi restituisce a Youngblood il fuoricampo ed è 2-3. Due inning dopo, dunque al settimo, Carrera spinge a casa Martina con il singolo del 3-3 dopo che questi aveva realizzato un doppio a destra. La rimonta non viene completata, ma i buoni segnali ci sono.

Domani, ancora a Codogno, la seconda partita, questa volta contro la Cechia alle 20:30. Si concluderà contro gli stessi avversari, ma a Piacenza, alla domenica, con playball in questo caso fissato alle 14:30.