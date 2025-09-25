Volley, la Cechia fa la storia e approda nella semifinale dei Mondiali! Iran sconfitto in quattro set

Verdetto emesso sul taraflex di Pasay City (Filippine) nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley. Il confronto tra Iran e Cechia, due delle rivelazioni di questa edizione della rassegna iridata, aveva in sé contenuti accattivanti. La formazione allenata da Roberto Piazza si presentava a questo incrocio, dopo aver affrontato un percorso tra alti e bassi. Vengono in mente le sfide contro le Filippine nel girone e contro la Serbia negli ottavi, sempre concluse al quinto e decisivo set.

Amirhossein Hajipour e Poriya Bagherzade erano gli osservati speciali tra le fila iraniane, ben ispirati nei match precedenti dalla regia del giovane palleggiatore Javad Karimi, senza dimenticare le qualità a muro e in fast del centrale Mehdi Jelveh. La Cechia, guidata da Jiri Kovar, ha stupito per la propria concretezza e lettura dei momenti importanti. Il braccio pesante di Indra, la continuità di Galabov e Vasina e la solidità del libero Monik hanno portato questa compagine a un risultato che con questa denominazione non si era mai concretizzato.

Primo set chiuso da Ali Hajipour con un attacco da seconda linea (25-22), ma decisivo è stato lo schiacciatore della Lube, Poriya Hossein Khanzadeh, che con la battuta ha fatto la differenza nel parziale. Seconda frazione all’insegna dell’equilibrio. Le due formazioni sono state sul filo. Decisivo il rendimento al servizio tra le file ceche, con il citato Vasina a mettere a terra il punto del 27-25. Nel terzo set il fondamentale del muro è stato il fattore discriminante per la squadra di Kovar (25-20), con la potenza di Indra a impressionare.

La quarta frazione si sviluppa sul medesimo spartito. Cechia con la premiata ditta Vasina (21 punti al termine)-Indra (22 punti totali) a dettare legge e grosse difficoltà per la squadra iraniana a fare punto per un’ottima prestazione in ricezione della compagine ceca. Per l’Iran 18 punti a testa per Poriya e Hajipour, efficaci ma poco continui in attacco, 11 punti per Morteza, 8 a testa per Kazemi e Mohammad. Alla fine della fiera, 25-21 e semifinale dai connotati storici per i cechi, che attendono l’esito di USA-Bulgaria per conoscere il nome della prossima rivale.