Italia contro e in Cina, c’è la semifinale di Billie Jean King Cup 2025 in palio

Comincia la settimana della fase finale di Billie Jean King Cup 2025, che è stata quest’anno spostata sia di data, cioè da novembre a settembre, che di luogo, cioè da Malaga a Shenzhen, in Cina. E sono proprio le padrone di casa a ospitare l’Italia in un quarto di finale molto più aperto, per le azzurre, delle previsioni. La vincente giocherà con una tra Spagna e Ucraina, in un contesto nel quale sono presenti tre top ten: Paolini, Jessica Pegula (USA) ed Elena Rybakina (Kazakistan).

Più aperto, però, è anche un modo per dire che è proprio la squadra capitanata da Tathiana Garbin a godere attualmente dei favori del pronostico. Il motivo è molto semplice: non c’è Qinwen Zheng, la migliore delle cinesi, a causa dei postumi dell’operazione chirurgica che la tiene ferma da numerosissime settimane. Un vantaggio non da poco per l’Italia, che può avere in Jasmine Paolini colei con la quale si parte con un potenziale punto a favore contro qualsiasi avversaria cinese (sarà verosimilmente Xinyu Wang). Il tutto in attesa di un doppio che ancora vedrebbe la toscana e Sara Errani favorite, anche se un’eventuale coppia Zhang/Jiang, con le due che sono top 30 in doppio, avrebbe possibilità di dar fastidio eccome).

Resta il dilemma della seconda singolarista: chi tra Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto? A maggior ragione in un format sulle tre partite è praticamente necessario non sbagliare il colpo. La storia recente dice che Bronzetti, dopo diverse difficoltà e una forma altalenante (e il picco degli ottavi a Cincinnati), è in una forma difficile da decifrare. Sicuramente, invece, dopo Wimbledon (e la vittoria nel 125 di Bastad) Cocciaretto non è nella sua migliore fase. Probabilmente verrà tutto deciso dalle sensazioni in allenamento: in assenza di quelle, e basandosi sul momento della stagione, una leggera preferenza sarebbe da accordare a Bronzetti. Il tutto considerando la presenza di Tyra Caterina Grant qualcosa che vale l’esperienza, in attesa della crescita della giocatrice romana: ben difficilmente, salvo infortuni, ci sarà spazio per lei.

Volendo prendere in considerazione i confronti diretti, la situazione contro le tre possibili scelte di Liu Feng delle due italiane non Paolini, e dando per assodato un Paolini-Xinyu Wang (1-1, sempre nel 2023), è questa: Bronzetti 1-0 con Yue Yuan, 0-2 con Shuai Zhang e 2-0 con Xiyu Wang, Cocciaretto ha giocato solo con Xiyu Wang contro cui è avanti 2-1.