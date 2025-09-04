Sara Errani e Jasmine Paolini: “Siamo un po’ arrabbiate, ora testa alla Billie Jean King Cup”

Niente da fare per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche sono state eliminate nelle semifinali del doppio femminile degli US Open 2025 dalla coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe sullo score di 6-4 6-3. Una partita in cui le avversarie si sono dimostrate più efficaci nello sfruttare la superficie veloce.

“Le nostre avversarie hanno giocato davvero bene, hanno commesso pochissimi errori, hanno servito bene e non era facile. La partita si giocava su pochi punti e quei punti li hanno giocati meglio loro. Se devo vedere il positivo, credo che abbiamo ancora margine: a rete posso migliorare e dare più una mano. Dispiace ma loro hanno fatto una prestazione quasi perfetta dal loro punto di vista. Era difficile metterle in difficoltà, ci abbiamo provato ma purtroppo non è girata come speravamo. Abbiamo provato a rispondere forte, ma loro hanno fatto pochissimi errori“, ha dichiarato Paolini in conferenza stampa.

“Hanno giocato praticamente un match perfetto: anche quando abbiamo risposto bene, hanno fatto volée incredibili. Io sono stata meno precisa a rete, ho fatto fatica anche a giocare lob, ma va detto che le loro palle erano difficili, spingevano e tiravano volée lunghe e forti, quindi era complicato. Brave loro, e noi si continua a lavorare. Ci sono mancate un paio di cose da provare, ne abbiamo parlato e vedremo se riusciremo ad applicarle“, ha aggiunto la toscana.

Il 16 settembre ci sarà l’impegno a Shenzhen nei quarti di finale della Billie Jean King Cup. “Partiremo l’11, quindi tra ritorno e varie cose da fare proveremo a ritagliarci almeno 2-3 giorni di pausa. Sicuramente è sempre speciale tornare a indossare la maglia della Nazionale. Non avremo troppo tempo per prepararci, ma arriveremo lì con qualche giorno di anticipo per adattarci. La tournée americana è stata lunga, non è facile ripartire subito, ma siamo pronte per dare il massimo“, ha dichiarato Errani.

“Ora siamo un po’ arrabbiate, ma direi che il bilancio di questa tournée americana è stato più che buono: semifinale a Cincinnati, semifinale qui. Sul cemento siamo migliorate, questo era l’obiettivo. Possiamo ancora migliorare, e questa è la cosa bella: si continua a lavorare, ora si va in Cina cercando di progredire ancora. Oramai siamo qualificate alle Finals. Non sarà semplice perché si giocherà indoor e in altura, condizioni che non ci facilitano, dovremo adattarci e cercare nuove soluzioni“, ha concluso Sarita.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini