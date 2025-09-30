Il forfait di Alcaraz riapre la corsa al n.1? Sinner può accorciare tanto tra Pechino e Shanghai: il possibile distacco

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato che non prenderà parte all’ATP Masters 1000 di Shanghai: lo spagnolo potrebbe essere nuovamente superato nel ranking da Jannik Sinner dopo l’ATP 500 di Vienna, ed avvicinato sensibilmente nella Race al termine dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Nanterre.

Per quanto concerne il ranking ATP, sebbene Sinner debba difendere il titolo a Shanghai, domani vincendo la finale di Pechino l’azzurro potrebbe riportarsi a 590 punti dall’iberico, il quale poi non difenderà i 200 punti dei quarti di finale conquistati in Cina nel 2024.

L’azzurro potrebbe terminare la campagna asiatica a -390 punti da Alcaraz, firmando infine il sorpasso a Vienna, dove saranno in palio 500 punti e nessuno dei due deve difenderne dal 2024: Sinner potrebbe salire a 11450 contro gli 11340 di Alcaraz. Perché ciò accada, però, l’azzurro dovrà vincere tutti i tornei citati.

Più lunga e laboriosa la rincorsa nella Race ATP: l’azzurro al momento accusa 2760 punti di ritardo da Alcaraz, ma vincendo Pechino, Shanghai e Vienna potrebbe tornare a -1090 punti di distacco. L’azzurro, dunque, potrebbe anche portarsi a -90 o -100 prima delle ATP Finals, quando ranking e Race andrebbero a coincidere.

L’azzurro infatti, pur ripartendo da +110 dopo Vienna, e non scartando punti di Parigi-Bercy 2024, nel ranking ne perderebbe poi 1500 per le ATP Finals vinte da imbattuto lo scorso anno. Alcaraz, invece, ne scarterebbe 100 per il torneo transalpino e 200 per le Finals, tornando comunque virtualmente in vetta.

In pratica è ancora possibile che Sinner torni numero 1 del mondo a fine ottobre, per poi giocarsi il trono mondiale tra l’ATP Masters 1000 di Parigi-Nanterre e le ATP Finals, quando in pochi giorni verranno messi sul piatto ben 2500 punti per la classifica.