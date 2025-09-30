Carlos Alcaraz dà forfait per l’ATP di Shanghai: “Ho bisogno di recuperare dai problemi fisici”

A pochi minuti dal trionfo di Tokyo, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato, con una story su Instagram, il forfait dall’ATP Masters 1000 di Shanghai, che inizierà domani: lo spagnolo, così potrebbe essere nuovamente superato nel ranking da Jannik Sinner nel caso in cui l’azzurro dovesse vincere, nelle settimane in cui l’iberico non scenderà in campo, sia a Pechino (domani), sia a Shanghai (1-12 ottobre), sia a Vienna (20-26 ottobre).

Sebbene Sinner debba difendere il titolo a Shanghai, domani l’azzurro potrebbe riportarsi a 590 punti dall’iberico, il quale poi non difenderà i 200 punti dei quarti di finale conquistati in Cina nel 2024. L’azzurro potrebbe terminare la campagna asiatica a -390 punti da Alcaraz, firmando poi il sorpasso a Vienna, dove saranno in palio 500 punti e nessuno dei due deve difenderne dal 2024: Sinner potrebbe salire a 11450 contro gli 11340 di Alcaraz. Perché ciò accada, però, l’azzurro dovrà vincere tutti i tornei citati.

L’annuncio dell’iberico: “Sono molto deluso di annunciare che quest’anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters! Purtroppo, sono alle prese con alcuni problemi fisici e, dopo aver discusso con la mia squadra, crediamo che la decisione migliore sia riposare e riprendersi. Non vedevo l’ora di giocare di nuovo davanti ai fantastici fan di Shanghai. Spero di tornare presto e vedere i miei fan cinesi l’anno prossimo!“.

LA STORY PUBBLICATA SU INSTAGRAM



