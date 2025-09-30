Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP vincendo a Pechino. Ma a Shanghai lo spagnolo non ci sarà…

Prosegue a suon di vittorie a distanza il duello nel ranking ATP tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: i due, non si ritroveranno l’uno contro l’altro a Shanghai visto il forfait dello spagnolo, finora hanno replicato il risultato ottenuto nella medesima settimana della scorsa stagione.

Lo scorso anno i due si scontrarono in finale a Pechino e fu Alcaraz ad avere la meglio: quest’oggi, invece, l’iberico ha vinto il torneo di Tokyo, mentre l’azzurro ha raggiunto la finale a Pechino. Nel prossimo aggiornamento del ranking lo spagnolo, dunque, scarterà 500 punti, mentre l’azzurro ne perderà 330.

I due, dunque, incamerano al momento gli stessi punti che scarteranno domani, quando ci sarà l’aggiornamento al termine della finale di Pechino: l’iberico, che è partito ad inizio torneo con 590 punti di margine sull’italiano nella classifica virtuale, al momento ne vanta invece 760.

Al momento Alcaraz ha guadagnato 500 punti vincendo l’ultimo atto in Giappone, mentre Sinner ne ha incassati 330 per l’ultimo atto in Cina: nel caso in cui anche l’azzurro dovesse conquistare il titolo, per tutti e due sarebbero 500 i punti incamerati, quindi la distanza tornerebbe ad essere di 590 punti, come ad inizio torneo.

Dall’1 al 12 ottobre, però, si giocherà, come detto in apertura, l’ATP Masters 1000 di Shanghai, torneo vinto lo scorso anno da Jannik Sinner, che dunque lunedì 13 ottobre scarterà 1000 punti, mentre Carlos Alcaraz, che non sarà in Cina, nel 2024 uscì di scena ai quarti e ne perderà 200.

RANKING ATP UFFICIALE

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10780

RANKING ATP LIVE AL 30 SETTEMBRE

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10780 (10950 in caso di vittoria a Pechino)

DISTACCO IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A PECHINO

590 punti (Carlos Alcaraz 11540-Jannik Sinner 10950)

CLASSIFICA SENZA I PUNTI DI SHANGHAI 2024

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 9780 (9950 in caso di vittoria a Pechino)