Hockey Pista
Hockey pista: Trissino supera Lodi nell’andata di Supercoppa
Si apre con il successo di Trissino la stagione 2025-2026 italiana di hockey su pista. La squadra veneta si è infatti imposta per 1-2 ai danni di Lodi in occasione della prima gara valida per la Supercoppa Italiana.
Divertente la sfida tra le due squadre, accesasi fin dalle battute iniziali. Trissino mette infatti per prima li musetto davanti trovando il vantaggio provvisorio con Pereira Morais al 19:13. Ma la gioia dura poco. Al 17:23 i lombardi riportano in parità il match, siglando il pareggio con Borgo al 17:23.
La disputa vive quindi una lunga fase di stallo, spezzata solo negli ultimi minuti della ripresa da Chanca Silva, autore della rete valida per il 2-1 al 3:50.
La partita di ritorno si svolgerà la prossima settimana, precisamente domenica 5 ottobre.