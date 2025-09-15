Hockey pista: Italia, una bella conferma agli Europei Femminili. Obiettivo avvicinare le “Big”

Gli Europei Femminili di hockey pista a Paredes sono andati ufficialmente in archivio. Un appuntamento importante quello con la rassegna continentale, che ha visto le ragazze del ct Valerio Antezza – alla sua prima esperienza personale a questo livello – confermare ancora una volta (sesta consecutiva) il terzo posto come piazzamento finale.

Le azzurre, con una rosa molto rivoluzionata viste le presenze di elementi giovanissimi quali Ludovica Rossetto, Anna Orsato, Rebecca Taccardi, Teresa Messora, Matilde Ghirardello e la 14enne Emma Cazzola, affiancate da tre importanti veterane come il portiere Veronica Caretta, la capitana Pamela Lapolla e la bomber Elena Tamiozzo, hanno mostrato un gioco strutturato che nei prossimi anni può provare a svilupparsi ed elevarsi con l’intenzione di diventare una solida base per contrastare le “Big Iberiche”, ossia Spagna e Portogallo.

Perché, tirando le somme, l’obiettivo vero dell’Italia nei prossimi anni dovrà essere quello: alle spalle delle azzurre infatti, la Francia fa ancora troppa fatica.

Il divario con le squadre del piano superiore va però analizzato: la Spagna è, al momento, a un livello troppo superiore, mentre contro il Portogallo le azzurre hanno fatto vedere di avere “margini” di manovra.

Vedremo quindi se nei prossimi anni questo “podio cristallizzato” sarà in grado di essere smosso.