Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2025: Alex Marquez in pole position, Bagnaia in settima fila!

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Catalogna 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Alex Marquez ha conquistato la pole position con la Ducati del Team Gresini, precedendo Fabio Quartararo con la Yamaha. Marc Marquez si è dovuto accontentare della terza posizione con la Ducati ufficiale, staccato di quattro decimi dal fratello. In seconda fila, invece, partiranno le Ducati VR46 di Franco Morbidelli (quarto) e Fabio Di Giannantonio (sesto), separate dalla KTM di Pedro Acosta. Da annotare la nona piazza di Enea Bastianini (KTM) e la decima posizione di Luca Marini (Honda).

Francesco Bagnaia scatterà addirittura dalla 21ma piazzola: mestissima settima fila per il due volte Campione del Mondo, che inseguirà una difficile rimonta in sella alla Ducati ufficiale per provare a limitare i danni. Non è andata molto meglio all’iridato in carica, visto che Jorge Martin partirà dalla 18ma posizione con la Aprilia, mentre il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi proverà a risalire dalla dodicesima posizione.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Catalogna 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò. L’appuntamento è per le ore 15.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CATALOGNA MOTOGP 2025

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Enea Bastianini (KTM)

10. Luca Marini (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Marco Bezzecchi (Aprilia)

13. Fermin Aldeguer (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Miguel Oliveira (Yamaha)

17. Joan Mir (Honda)

18. Jorge Martin (Aprilia)

19. Aleix Espargarò (Honda)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Francesco Bagnaia (Ducati)

22. Maverick Vinales (KTM)

23. Lorenzo Savadori (Aprilia)

24. Somkiat Chantra (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2025

Q2:

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.536 6 8 347.2

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.803 6 7 0.267 0.267 349.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.945 6 8 0.409 0.142 356.4

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.010 7 8 0.474 0.065 350.6

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.019 7 8 0.483 0.009 354.0

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.034 6 7 0.498 0.015 355.2

7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’38.155 2 7 0.619 0.121 356.4

8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.166 7 8 0.630 0.011 352.9

9 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.187 6 8 0.651 0.021 352.9

10 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.327 7 8 0.791 0.140 355.2

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.333 6 8 0.797 0.006 354.0

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.361 7 8 0.825 0.028 348.3

Q1:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.906 6 7 345.0

2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.045 6 8 0.139 0.139 356.4

3 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.049 7 9 0.143 0.004 347.2

4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.105 6 8 0.199 0.056 354.0

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.206 6 8 0.300 0.101 348.3

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.210 6 8 0.304 0.004 347.2

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.214 7 8 0.308 0.004 351.7

8 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.405 6 8 0.499 0.191 351.7

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’38.446 6 8 0.540 0.041 350.6

10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.526 6 8 0.620 0.080 346.1

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.530 8 8 0.624 0.004 350.6

12 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.531 5 7 0.625 0.001 352.9

13 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.658 5 7 0.752 0.127 351.7

14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’39.377 6 8 1.471 0.719 348.3