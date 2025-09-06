A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Catalogna 2025: programma qualifiche in chiaro

Sabato 6 settembre sarà la giornata più intensa del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Non tanto per importanza degli eventi, bensì per la quantità di azione in pista. Dinamica abituale per il Motomondiale, soprattutto nelle tappe in cui è presente anche la categoria elettrica, che si aggiunge alla Moto2 e Moto3, a loro volta valido contorno della classe regina!

Tre le gare in programma. Chiaramente, la più importante è la Sprint di MotoGP. Cionondimeno, avremo anche le due competizioni di MotoE. Inoltre si terranno tutte le qualifiche, quelle di MotoGP in tarda mattinata, mentre la Moto2 e la Moto3 insceneranno le proprie sessioni tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio.

Nel 2024, al Montmelò si corse due volte. In MotoGP le pole position furono appannaggio di Aleix Espargarò (maggio) e Francesco Bagnaia (novembre). In Moto2 i più rapidi furono Sergio Garcia (in primavera) e Aròn Canet (autunno). In Moto3 la casella privilegiata fu conseguita da Ivan Ortolà prima e David Alonso poi. Cosa accadrà in questo 2025? Per scoprirlo non resta che seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 6 settembre

Ore 10:50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12:15, Gara-I MotoE – Diretta

Ore 12:50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13:45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15:00, SPRINT MotoGP – Diretta

Ore 19:25, Gara-II MotoE – Differita

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Catalogna. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del sabato del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP CATALOGNA 2025

Sabato 6 settembre



Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2