Quando MotoGP e F1 oggi (6 settembre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi sabato 6 settembre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Catalogna per quanto riguarda la MotoGP, alle qualifiche del GP d’Italia per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Barcellona e Monza.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare le migliori posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle qualifiche di F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (oggi sabato 6 settembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche di tutte le classi del Motomondiale, la Sprint Race della MotoGP e le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 6 settembre

08.40-09.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

09.25-09.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

10.10-10.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

10.50-11.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

11.15-11.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

12.00-13.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

12.45-13.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

13.10-13.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

13.40-13.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

14.05-14.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

15.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

16.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per prove libere e qualifiche, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per prove libere e qualifiche, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati; Sky Sport Uno per le qualifiche della MotoGP e la Sprint Race, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.