Nuova puntata di Beach Zone!

Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada l’ospite è Manuel Alfieri, il nuovo Campione d’Italia di beach volley 2025 insieme ad Alex Ranghieri.

A Bellaria Igea Marina, Alfieri e Ranghieri hanno conquistato il tricolore battendo in finale con un secco 2-0 (21–19, 21–15) l’ex compagno Mauro Sacripanti e Giacomo Titta.

La storia di Alfieri è un esempio di talento e sacrificio:

2013: titolo italiano U18 con Paolo De Silvestre.

Dal volley indoor al beach a tempo pieno, con base a Pescara alla 4 Vele Beach Volley Academy, dove si allena con le altre coppie azzurre sotto la guida di Paolo Nicolai.

2025 da sogno: Coppa Italia a Montesilvano, successi a Caorle e Vasto, fino al tricolore con Ranghieri.

Il binomio Alfieri/Ranghieri è anche protagonista del Beach Pro Tour internazionale: l’Abruzzo sale sulla mappa del beach volley mondiale. E ora li aspetta la prossima sfida in Messico per il Challenge di Veracruz.

Scopri la sua storia, i segreti del suo successo e le ambizioni future nella puntata di oggi!

