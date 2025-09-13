Golf, Griffin balza al comando del Procore Championship. Scheffler in agguati

È lo statunitense Ben Griffin a prendersi, dopo le prime due giornate, la vetta del Procore Championship, torneo che si sta disputando in California, più precisamente nella Napa Valley. Per l’americano, che si attesta in prima posizione con due score di 64-66 (par 72), ben due bogey free round che lo catapultano a -14 sul totale con ben 3 colpi di vantaggio sugli inseguitori Russell Henley e l’amateur Jackson Koivun (20enne nativo di San Jose in California), entrambi a -11.

Bene, sui fairway del North Course del Silveradi Resort, anche J. J. Spaun, tra i favoriti già dalla vigilia, e Lanto Griffin, che hanno chiuso appaiati in T4 a -9. Leggermente attardato, se così si può dire, Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo ha chiuso le 36 buche con un parziale di 70-68 (-6 totale) e si ritrova, così, in T13 insieme a Sahith Theegala e Matt Kuchar tra gli altri.

Nonostante ci siano diversi bogey free round, il campo non sta giocando così facile. E il taglio, posto a -1, ne è la conferma. Giocheranno il week end, dunque, Patrick Cantlay, entrato con lo score di -1 come Tom Kim, Justin Thomas, classificatosi pari merito a Gary Woodland con un -2 sui due giorni, e Max Homa con Collin Morikawa a -4.

Restano tagliati fuori, invece, il finlandese Sami Valimaki (par), il colombiano Nico Echavarria +3 insieme al francese Victor Perez. Tuttavia, i 6 milioni di dollari in palio e i 500 punti FedEx Cup Fall fanno gola ai più. Gli occhi puntati sono, ancora una volta, su Scottie Scheffler ma il team che giocherà la Ryder Cup a fine settembre sarà agguerrito più che mai per cercare i feeling giusti con i ferri.