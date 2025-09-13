Golf, Noren e Saddier condividono la leadership a Wentworth. Bene Migliozzi e Laporta

Sono in due, al termine del moving day, a spartirsi il primo posto a Wentworth dove si sta disputando il BMW PGA Championship, torneo che mette in palio ben 9 milioni di dollari e 8.000 punti Race to Dubai. Lo svedese Alex Noren e il francese Adrien Saddier, infatti, si trovano a pari merito con lo score totale di -15 (-6 di giornata per lo scandinavo e -7 per il transalpino) a due colpi di distanza dal britannico Tyrrell Hatton, fermo a -13 in T3 in solitaria.

Ottimo, tuttavia, e molto ben piazzato in vista dell’ultima giornata, anche il norvegese Viktor Hovland (4° a -12) e il gruppetto situato dietro a Darren Fichardt (5° a -11): Aaron Rai, Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, sono infatti a -10 insieme allo scozzese Ewen Ferguson, Patrick Reed e Harry Hall. La giornata di domani sarà, dunque, molto tesa. Tutti i golfisti presenti sanno che la domenica a Wentworth rappresenta uno scoglio spesso insormontabile dove tutto può accadere.

Speranza, così, anche per Guido Migliozzi e Francesco Laporta, assiepati a -9 in T12. I due azzurri hanno giocato bene tutto la settimana ma nel moving day odierno sono riusciti ad allungare sul field e prendere colpi di margine fondamentali. Il vicentino ha chiuso con un -6 mentre per il pugliese il -4 si va ad aggiungere ad altri due score decisamente positivi: 68-71. I due italiani sono anche gli unici due ad aver passato il taglio della compagine tricolore al termine delle prime due giornate.

Torneo “negativo” fin qui per Rory McIlory, uno dei partecipanti questa settimana che sarà impegnato a fine settembre per la Ryder Cup. Il n.1 della Race to Dubai e n.2 del mondo si trova a -5 in T53. Sarà complesso per il nordirlandese riuscire a centrare quantomeno una top 20 con un sola giornata da giocare. Poco dietro di lui Tommy Fleetwood, uno dei beniamini qui in terra inglese. Il neo campione sul PGA Tour si attesta a -3 in T67 al termine delle 54 buche.