Golf, show di Hidalgo ma la leadership dopo 54 buche è di Saddier

Terza giornata dell’Irish Open ormai in archivio. Sui fairway del The K Club di Straffan, nella contea di Kildare, lo spagnolo Angel Hidalgo ha acceso il moving day con un giro che si ricorderà, probabilmente, per il resto della vita: 12 birdie, 1 bogey e un doppio bogey.

Il -9 di giornata, tuttavia, non è bastato al 27enne per prendere la leadership, occupata, dopo 54 buche dal francese Adrien Saddier, più costante nel suo percorso che ha chiuso, dopo 3 giorni, a -15. Hidalgo è alle calcagna ad un solo colpo di distanza ma domani sarà tutta un’altra giornata di intenso golf.

Un altro spagnolo, Alfredo Garcia-Heredia, in terza posizione in solitaria a -12, ad un solo colpo dal nordirlandese Rory McIlroy e dallo svedese Joakim Lagergren, fermi a -11. La classifica, tuttavia, è corta. A -10 il danese Jakob Skov-Olesen è appaiato in T6 insieme a Rafa Cabrera Bello e Oliver Lindell. Chiude la top 9 Thorbjorn Olesen a -9.

Il primo italiano in classifica è Matteo Manassero che ha chiuso con un odierno -4 (è 4 sotto sul totale con i tre score di 70-74-68). Dietro il veronese, di solo un colpo, a -3 sul totale, Guido Migliozzi. Il vicentino ha girato in 71-71-71. Domani sarà fondamentale per uscire dal gruppetto in cui si trova in 38ª posizione. Tra questi anche Tom McKibbin e Tom Vaillant.

La sortita irlandese ha giovato anche al giocatore di casa Shane Lowry. Il The Open Championship winner ha terminato in -6 sul totale e si trova insieme, tra gli altri, anche a Thomas Detry e Clement Sordet.