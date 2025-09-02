Golf, McIlroy e Koepka all’Irish Open. Tra gli italiani anche Molinari e Manassero

Il Dp World Tour vola, dopo l’appuntamento sulle Alpi svizzere, in Irlanda. L’Irish Open, ospitato sui farway del The K Club di Straffan nella contea di Kildare, è uno degli appuntamenti più golosi dell’intero panorama del circuito europeo. Il montepremi questa settimana sarà, infatti, di 6 milioni di dollari e i punti in palio per la Race to Dubai ben 5.000.

A difendere il titolo sarà il danese Rasmus Hojgaard che qui, l’anno scorso, si impose su Rory McIlroy e sull’azzurro Matteo Manassero. Il nord europeo arriva, tra l’altro, da un buon piazzamento a Crans Montana durante l’Omega European Tour dove si è classificato T2 insieme a Matt Wallace e Sami Valimaki. A contendersi l’Irish Open, tuttavia, tanti nomi importanti. L’evento, infatti, cade in un ottimo momento della stagione (chiuso il Tour Championship sul PGA Tour e a breve, fine settembre, la Ryder Cup) e i migliori giocatori vogliono continuare a mantenersi in forma.

Tra i favoriti, dunque, sicuramente Rory McIlroy, Shane Lowry, Marcel Siem, Brooks Koepka, Danny Willett, Tyrrell Hatton e Patrick Reed. Attenzione, però, anche allo spagnolo Eugenio Chacarra che quest’anno ha collezionato una vittoria e 2 top 10 e Marco Penge, 2 titoli sul circuito europeo nel 2025 (all’Hainan Classic e al Danish Golf Championship). McIlroy torna in Irlanda come past champion. Il vincitore del Masters ha portato a casa il trofeo dell’Irish Open nel 2016 quando chiuse a -12 con 3 colpi di vantaggio su Russell Knox e Bradley Dredge.

Tra gli italiani tornerà in campo Francesco Molinari, assente dai campi dallo scorso 17 agosto quando si schierò in Danimarca e ottenne un ottimo T16. Con il torinese anche Guido Migliozzi, forte di un T13 in Svizzera, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Andrea Pavan.