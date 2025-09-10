Golf, Dp World Tour di ritorno a Wentworth. Manassero sogna ma occhio a McIlroy

Sarà una settimana particolare sul Dp World Tour. Il maggiore circuito europeo, chiuso l’Irish Open, passa ad uno degli appuntamenti più attesi dell’intera programmazione. Da giovedì 11 a domenica 14, infatti, si scenderà in campo in quel di Wentworth, nel Surrey, in Inghilterra, per il BMW PGA Championship. I 9 milioni di dollari in palio come montepremi e gli 8.000 punti per la Race to Dubai ingolosiranno tanti, molti dei migliori giocatori del Tour.

Tra questi sicuramente Rory McIlroy, arrivato qui nel Sud della Penisola albionica dopo la vittoria ai playoff contro lo svedese Joakim Lagergren sui fairway del The K Club la settimana scorsa. Qui, il nordirlandese, ha vinto nel 2014 davanti a Shane Lowry, Luke Donald e Thomas Bjorn. Quest’anno, il n.2 del mondo scenderà in campo per i primi due giri, insieme allo spagnolo Jon Rahm e all’irlandese Shane Lowry. Insieme a loro, tuttavia, ci saranno, a contendersi lo scettro del BMW PGA Championship, anche lo scozzese Robert MacIntyre, i britannici Tyrrell Hatton, Marco Penge, Justin Rose, Richard Mansell, Matt Wallace e Aaron Rai, gli australiani Min Woo Lee e Adam Scott insieme al neozelandese Ryan Fox, il norvegese Viktor Hovland e gli statunitensi Brooks Koepka, Billy Horschel (campione in carica e vincitore qui anche nel 2021) e Patrick Reed.

Prestare attenzione anche al cinese Haotong Li, che ha dimostrato un bel gioco lungo tutta la stagione, al giapponese Nakajima e ai sudafricani Dylan Naidoo, Thriston Lawrence, e Casey Jarvis. Il percorso di Wnetworth sarà un banco di prova anche per i fratelli danesi Hojgaard (Rasmus e Nicolai) e per i tanti italiani che prenderanno parte.

Per la compagine azzurra, infatti, saranno presenti Matteo Manassero, qui vincitore nel 2013 alla tenera età di 20 anni (risulta ancora oggi il più giovane vincitore del torneo in questione), Francesco Molinari, anche lui qui titolato nel 2018, Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan. Manassero sarà accoppiato con Luke Donald e lo svedese Alex Noren, una partenza che profuma di leggenda.