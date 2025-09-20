CiclismoStrada
Giro del Lussemburgo 2025, Ethan Hayter s’impone nella crono di Niederanven
Ethan Hayter si conferma eccellente specialista delle prove contro il tempo e si aggiudica la quarta tappa del Giro del Lussemburgo, la cronometro individuale Niederanven-Niederanven di 26,3 km con il tempo di 30’38”71, alla velocità media di 51,5 chilometri orari.
Il corridore britannico della Soudal Quick-Step è autore di una prova in progressione che, grazie ad un finale in prepotente crescendo, gli consente di riuscire a sopravanzare la concorrenza. Hayter precede Brandon Mc Nulty della UAE Team Emirates-XRG di 28” e l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost di 58”. Il leader della classifica generale Mattias Skjelmose chiude in decima posizione con un ritardo di 1’23”.
A distanza di sole ventiquattro ore si registra un nuovo cambio in classifica generale. McNulty guadagna la vetta della graduatoria con 47” di vantaggio su Mattias Skjelmose della Lidl-Trek e 1’04” sull’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost. Occupa la quarta posizione il francese Mathys Rondel della Tudor Pro Cycling Team.
Il corridore statunitense mette una seria ipoteca sulla conquista del successo finale, ma non ha ancora chiuso i giochi. La corsa si conclude domani con la quinta ed ultima tappa, Mersch-Luxembourg di 176.4 chilometri, frazione impegnativa con un finale in circuito che propone la scalata del Papeierbierg, strappo che presenta pendenze in doppia cifra.