Ciclismo, Mondiali 2025: domani la cronometro maschile. Tadej Pogacar tenta il colpaccio contro Remco Evenepoel

L’attesa è terminata: scattano i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Kigali. Prima edizione africana per la manifestazione iridata, ad ospitarla è il Ruanda. Subito una delle gare più interessanti: la cronometro individuale maschile élite.

PERCORSO

40,6 chilometri tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), poi la Côte de Péage (2 km al 6%) ed infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che va a chiudere.

FAVORITI

Attesissima sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. Il belga è bicampione del mondo in carica, il più forte del globo nella specialità: anche al Tour de France ha dimostrato di essere superiore. Lo sloveno però non si accontenta: quando partecipa vuole vincere e dunque prepariamoci ad uno scontro spettacolare. L’australiano Jay Vine è sicuramente un indiziato per il podio, occhio anche al messicano Isaac del Toro, con una forma impressionante.

ITALIANI

Non ci sarà Filippo Ganna, spazio a Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo: obiettivo alla portata una top-10, difficile invece chiedere qualcosa in più.