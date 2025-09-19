Ciclismo: O Gran Camiño vorrebbe escludere la Israel-Premier Tech dalla prossima edizione

Non si placano le polemiche riguardanti la Israel-Premier Tech. Dopo le contestazioni che hanno segnato l’ultima Vuelta a España, anche la corsa galiziana O Gran Camiño valuta seriamente l’ipotesi di non invitare la formazione guidata da Sylvain Adams alla prossima edizione.

Il direttore della gara ed ex ciclista, Ezequiel Mosquera, ha ammesso in un’intervista a La Opinión A Coruña che la questione è sul tavolo: “Qualsiasi organizzatore che li ha avuti in corsa lo scorso anno si sta ponendo gli stessi dubbi. Non è una situazione semplice per nessuno”.

Va ricordato che O Gran Camiño non appartiene al calendario World Tour, e quindi non ha l’obbligo di invitare la Israel-Premier Tech, a differenza di ciò che succede alla Vuelta.

Alla luce degli eventi dell’ultimo Grande Giro stagionale, dove due tappe sono state neutralizzate e la passerella finale di Madrid è stata addirittura annullata mentre i corridori erano in gara, gli organizzatori galiziani non vogliono correre rischi. L’esclusione della Israel-Premier Tech da O Gran Camiño appare quindi sempre più probabile, segnale di un isolamento crescente nel panorama ciclistico internazionale.