Ginnastica artistica, Alice D’Amato in testa agli Assoluti. Perotti insegue, errore di Asia, Esposito solo trave

A Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari) sono incominciati i Campionati Italiani di ginnastica artistica. Prima giornata riservata alla gara-1 femminile: i punteggi conseguiti stasera in terra sarda verranno sommati con quelli che si otterranno nella gara-2 di domenica e si stilerà così la classifica che incoronerà la Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale, premierà le prime tre classificate e assegnerà i vari titoli di specialità.

Si tratta di un appuntamento di fondamentale importanza in vista dei Mondiali, che andranno in scena a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. Ricordiamo che la rassegna iridata non prevede la gara a squadra e sarà aperta esclusivamente alle individualiste, l’Italia potrà presentarsi in Asia con quattro atlete e quanto si vedrà durante il fine settimana della kermesse tricolore servirà al DT Enrico Casella per avere le idee più chiare in ottica convocazione.

Alice D’Amato primeggia con il ragguardevole punteggio di 56.800: la Campionessa Olimpica alla trave ha alzato i giri del motore e ha sciorinato due esercizi di grande caratura tecnica sui 10 cm (14.500) e sulle amate parallele asimmetriche (14.600), poi ha proposto anche un nuovo corpo libero (13.500) e ha piazzato un solido 14.200 al volteggio. La fuoriclasse genovese ha preso un po’ di margine nei confronti del giovane talento Giulia Perotti (55.950), apparsa in ottima forma e meritevole dell’azzurro dopo gli Europei primaverili. La piemontese, alla prima stagione tra le seniores, ha piazzato una stoccata alla trave (14.600), ha offerto la sua proverbiale eleganza al quadrato (13.900), si è fatta valere alle parallele (14.150) e paga qualcosa alla tavola (13.300).

Asia D’Amato, ormai tornata pienamente dagli infortunati, ha dovuto fare i conti con una caduta in avvio di prova alla trave (11.900) e si trova costretta a inseguire: è quarta con 53.550 (14.050 al volteggio, 14.350 alle parallele e 13.250 al corpo libero), alle spalle di una pimpantissima Emma Fioravanti (54.250: 13.550, 13.700, 13.400, 13.600).Manila Esposito non è nelle migliori condizioni fisiche. La due volte Campionessa d’Europa nell’all-around, nonché bronzo olimpico alla trave, si è cimentata soltanto sui 10 cm, venendo valutata in 13.900: ci sarà spazio anche per lei nella spedizione per i Mondiali?

Martina Maggio è tornata dopo una lunghissima assenza dovuta a un infortunio e si è esibita sulle parallele (13.800), si è rivista anche Elisa Iorio dopo l’infortunio subito alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha ottenuto 13.050 sugli staggi. Quinto posto sul giro completo per Artemisia Iorfino (52.500) e sesto per Chiara Barzasi (52.300). L’algerina Kaylia Nemour è in gara con il body della Renato Serra di Cesena, ma la Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche non concorre chiaramente per il titolo italiano: è terza nell’all-around con il totale di 55.550 (13.250, 14.450, 14.550, 13.300).