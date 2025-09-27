Francesco Bagnaia soddisfatto: “Poter tornare a guidare così è molto bello, mi mancava!”

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Motegi, il centauro della Ducati ufficiale ha ritrovato la sua guida aggressiva ed è stato in grado di precedere nel time-attack odierno i due spagnoli Joan Mir (Honda), grande sorpresa di giornata, e il compagno di squadra, Marc Marquez.

“Sto provando una sensazione fantastica. Poter tornare a guidare così, è molto bello“, le prime parole a caldo di Pecco ai microfoni di Sky Sport. Un Bagnaia in grado di trovare il meglio possibile nel suo ultimo tentativo, forzando in frenata come ai vecchi tempi e avendo le risposte desiderate dalla GP25.

“Rispetto alla pole che avevo fatto a Brno, c’è una differenza. In Cechia la possiamo definire una p.1 un po’ per caso perché quasi non so spiegare il motivo. In questo caso, è frutto del lavoro e di essere finalmente riuscito a sfruttare il potenziale di questa moto. Sono stato costante, ho sentito il limite ed era una cosa che mi mancava da tanto“, ha sottolineato il pilota italiano.

Un rendimento legato ai test di Misano, dove sono stati fatti degli interventi importanti: “Se fossimo ripartiti dall’assetto senza i test, sarebbe stato molto difficile. Grazie a quelle prove, abbiamo capito cosa fare e ottenere la p.1 mi dà una grande soddisfazione. Ringrazio la squadra per avermi messo nelle condizioni di ottenere questo risultato“. Dalle 08.00 italiane ci sarà la Sprint e Pecco vorrà essere protagonista.