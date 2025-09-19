In questo video scopriamo la vita e la carriera di una delle icone del fioretto italiano: vittorie, sacrifici, sfide personali che hanno forgiato la sua grandezza. Dai primi passi a Jesi, ai successi agli Europei, Mondiali e Olimpiadi, fino al ritiro e alla rinascita oltre la pedana. Chi è davvero Elisa Di Francisca? Dal libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta” alle sue dichiarazioni più sincere. Qual è stata la tecnica vincente? Come ha gestito le tensioni, le critiche, e la vita dopo lo sport? Se ami la scherma, lo sport che cambia vite o semplicemente le storie autentiche, questo video è per te. Argomenti principali: Inizio carriera e formazione tecnica Le medaglie che raccontano storie (Olimpiadi 2012, Rio 2016…) Le sfide personali: maternità, relazioni difficili, scrivere la verità Vita dopo il ritiro: media, tv, cosa resta della scherma e cosa cambia Perché guardarlo: Un ritratto autentico, lontano dalle finzioni La tecnica e la mente dietro la campionessa Le emozioni che non si vedono mai solo nei numeri #ElisaDiFrancisca #Scherma #Fioretto #SportiviIconici #GiùLaMaschera #StorieDiSport #AtletaRetirata #DonneNelloSport Conduce Alice Liverani