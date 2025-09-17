Un viaggio attraverso la vita e la carriera di Josefa Idem, una delle più grandi canoeiste di tutti i tempi. In questo episodio di FOCUS – CANOA scopriamo i suoi traguardi più straordinari: l’oro a Sydney 2000, le medaglie ai Mondiali ed Europei, la partecipazione storica a otto Olimpiadi, e cosa significhi avere una carriera che sfida il tempo. Parleremo anche del rapporto speciale con il suo allenatore Guglielmo Guerrini, che è anche suo marito, e del modello “allenatore familiare” — un tema molto attuale che si riflette nei casi recenti come quelli di Battocletti e Iapichino. ‍‍ Non mancheranno le emozioni: come ha affrontato le sfide della maternità, dell’età che avanza, della pressione nelle grandi gare, e come ha saputo rinnovarsi in ogni stagione. ▶️ Nel video: I primi anni: da quando ha iniziato in Germania alla decisione di gareggiare per l’Italia I momenti più alti: vittoria mondiale, podi olimpici, il titolo olimpico Le difficoltà: gravidanza, infortuni, età come avversaria Il ruolo di Guerrini come allenatore-motivatore Il confronto con giovani promesse: cosa possono imparare dal suo esempio Se ami la canoa, lo sport con la grande “S”, e le storie di resistenza e passione, questo video è per te! Hashtag utili e tag: #canoa #JosefaIdem #allenamentofamiliare #Guerrini #Battocletti #Iapichino #leggendeolimpiche #resilienza #sportitaliano ❤️ Metti LIKE, condividi e scrivi nei commenti quale aspetto della storia di Josefa ti ha toccato di più! conduce Alice Liverani