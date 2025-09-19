Formula 1GP Azerbaijan
F1, risultati e classifica FP1 GP Azerbaijan 2025: Norris precede Piastri, 3° Leclerc
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, venerdì 19 settembre, con il GP dell’Azerbaijan, valido come diciassettesima prova del calendario. Nella mattinata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma alle ore 14.00 italiane.
Svetta il britannico Lando Norris con la McLaren, primo in 1:42.704, che precede il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri, con l’altra McLaren, secondo a 0.310. Terza e tredicesima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc, a 0.552, ed il britannico Lewis Hamilton, a 1.383.
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AZERBAIJAN F1 2025
1 Lando Norris McLaren 1:42.704
2 Oscar Piastri McLaren +0.310
3 Charles Leclerc Ferrari +0.552
4 George Russell Mercedes +0.553
5 Alexander Albon Williams +0.859
6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.034
7 Max Verstappen Red Bull Racing +1.086
8 Carlos Sainz Williams +1.155
9 Liam Lawson Racing Bulls +1.199
10 Isack Hadjar Racing Bulls +1.271
11 Kimi Antonelli Mercedes +1.281
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.282
13 Lewis Hamilton Ferrari +1.383
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.383
15 Fernando Alonso Aston Martin +1.435
16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.447
17 Lance Stroll Aston Martin +1.625
18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.735
19 Franco Colapinto Alpine +2.595
20 Pierre Gasly Alpine +2.714