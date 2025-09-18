F1, Andrea Kimi Antonelli: “Monza non è stata la mia migliore gara, dovrò essere perfetto in tutte le sessioni a Baku”

Si apre con il consueto appuntamento del media-day la settimana del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. I piloti hanno espresso alla stampa le loro sensazioni in vista del weekend che si correrà sul circuito cittadino di Baku. Per la Mercedes è intervenuto in conferenza stampa Andrea Kimi Antonelli, che ha sostituito il compagno George Russell fermato da problemi fisici.

Il classe 2006 emiliano, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “Penso che sia possibile da parte mia comprendere i commenti negativi di Toto Wolf sul mio weekend a Monza. Siamo molto aperti e parliamo l’uno con l’altro con grande sincerità. Credo che si riferisse in particolar modo alla gara, le qualifiche erano andate piuttosto bene malgrado il problema delle FP2. In gara ho commesso un errore in partenza, sono d’accordo con la sua opinione. Non è stata la mia miglior gara”.

Sul weekend di Baku: “Qui devo cercare di avere delle sessioni pulite, a Monza sono uscito di pista piuttosto presto e non ho fatto la simulazione di gara. Non avevo le giuste sensazioni in macchina durante la gara. La velocità nelle qualifiche è stato molto buona, spero di poter portare questo anche a Baku. La cosa importante è riuscite a chiudere le sessioni in modo pulito. Questa è una pista complicata, con diversi dossi in frenata che la rende insidiosa. Vedremo come sarà quest’anno, è una pista piacevole ma complicata.”

“Tanti team stanno portando aggiornamenti, questo ci rende la vita un po’ più difficile. Noi ci stiamo concentrando parecchio sull’anno prossimo e questo ci costringe ad essere più precisi perché i margini sono piccoli, ogni errore ti punisce in modo pesante. Devo cercare di fare tutto in modo perfetto. L’anno scorso qui il passo era piuttosto buono, speriamo di essere veloci anche in questo weekend”, ha poi concluso l’italiano.