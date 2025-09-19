F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025. Oggi, infatti, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del campionato 2025. Sul tracciato cittadino di Baku si inizierà con le due sessioni di prove libere, in vista di un weekend che potrebbe dirci molto sul prosieguo dell’annata.

La giornata sulla pista posizionata sulle sponde del Mar Caspio prenderà il via alle ore 10.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00 (le ore 16.00 locali) per andare a completare il classico programma del venerdì con due ore di lavoro in pista tra simulazioni di passo gara e prove di time attack. La pista azera, poi, è un mix particolare di tratti lenti con curve a gomito e un settore finale di 2.2 chilometri di pura velocità. In poche parole, trovare il giusto bilanciamento a Baku è tutt’altro che semplice.

Vedremo, quindi, quale sarà il pilota che approccerà meglio al fine settimana azero. Tutti gli occhi, ovviamente, saranno sul duello verso il titolo tra Oscar Piastri e Lando Norris. I due piloti del team McLaren proseguono nel loro duello e, dopo Monza, l’inglese ha rosicchiato qualche punticino al rivale. Il divario rimane ancora ampio, ma la sensazione è che i due battaglieranno fino ad Abu Dhabi. Dall’altro lato, però, vedremo come si muoverà la scuderia di Woking, tra ordini di scuderia e scelte non sempre azzeccate.

Alle loro spalle, come sempre, sarà grande lotta. Max Verstappen, dopo il trionfale weekend di Monza, arriva in Azerbaijan con la chiara intenzione di proseguire nel suo cammino, confidando che i progressi messi in mostra dalla sua Red Bull siano confermati. La Ferrari, invece, cercherà di scuotersi dopo un fine settimana di Monza che non ha certo migliorato l’umore rispetto a quello di Zandvoort. La SF-25 sembra essere tornata dalle vacanze estive con poco sprint e la sensazione che gli avversari l’abbiano ampiamente superata. Sarà davvero così? Solitamente Charles Leclerc e Lewis Hamilton si trovano bene a Baku e proveranno a giocarsi le loro carte, quantomeno per puntare ad un podio che manca da tempo…