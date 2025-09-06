F1 oggi in tv, GP Italia 2025: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 6 settembre, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Monza si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

La Ferrari vorrà essere nella lotta per la p.1. Nel corso delle prove libere si è vista una macchina veloce, specialmente nel dritto, ma da affinare nel tratto maggiormente guidato. Scopriremo se i tecnici saranno in grado di trovare una soluzione e consentire al monegasco Charles Leclerc e al britannico di Lewis Hamilton di fare la differenza.

Favorita d’obbligo la McLaren. I due piloti Lando Norris e Oscar Piastri sanno di avere a loro disposizione una grandissima macchina e vorranno ribadirlo anche nel round brianzolo. Norris, in particolare, ha impressionato per costanza di rendimento e velocità ieri. Vedremo se la pole-position sarà sua.

Il sabato del week end del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). È prevista la diretta in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 6 settembre

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 offrirà in chiaro la diretta solo delle qualifiche di oggi, mentre la FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it coprirà in chiaro in diretta solo le qualifiche di oggi, mentre le libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 6 settembre

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.