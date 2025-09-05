Stefano Domenicali: “Dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione il sistema della F1”

La voglia di cambiare. Stefano Domenicali, CEO della F1, è stato intercettato nel paddock dalla collega di Sky Sport, Mara Sangiorgio, e al manager italiano è stato chiesto di ribadire un po’ la propria posizione circa i cambiamenti di format che si vogliono apportare al Circus. Si è parlato di un maggior numero di Sprint Race in futuro e anche di gare più corte la domenica, per poter fruire di un prodotto meno noioso.

“La verità è molto semplice chi non ha il coraggio di mettersi in discussione nel mondo di oggi non ha spazio. Quindi non sto dicendo niente, non sto proponendo novità ma propongo di discutere, avere il coraggio di aprire una discussione senza dare per scontato che lo status quo rappresenti il meglio per il futuro. Per me significa non interpretare i segnali che ci arrivano e quindi ho l’obbligo di mettere sul tavolo questo discorso“, ha dichiarato il CEO della F1.

Inevitabile la domanda alla Rossa, essendo ex Team Principal della Rossa: “É difficile spiegare per chi non vive la Ferrari, venire qui oggi oppure l’evento di Milano provocano delle reazioni incredibili anche in uno come Lewis Hamilton, un campione abituato a girare il mondo. Solo chi la vive a vari livelli, anche i giornalisti come voi, sa cosa significa partecipare in Ferrari a Monza. Una squadra che può vincere o perdere ma che ha sempre un seguito incredibile che regala tanto al nostro Paese e tifosi“.

E sui nuovi regolamenti del 2026: “Credo che dobbiamo spiegare bene le nuove regole e lavorare bene tutti insieme la sfida tecnologica diversa che obbligherà i piloti a gestire diversamente le macchine e quando ci sono tante novità innanzitutto bisognerà capirle. Gli elementi di interesse saranno tantissimi per il 2026 ed è importante far capire a tutti. Se l’ho capito io, tutti possono“.