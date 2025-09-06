F1, Max Verstappen: “Fare la pole-position a Monza è fantastico, per la gara darò tutto”

Un super Max Verstappen ha conquistato la pole-position del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito brianzolo l’olandese, su Red Bull, ha fatto vedere ancora una volta la sua classe, precedendo nel time-attack i due piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Max ha stampato il nuovo record della pista di 1:18.792 a precedere di 77 millesimi Norris e di 190 Piastri.

In quarta e quinta posizione hanno concluso le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, con quest’ultimo che subirà una penalizzazione di cinque posizioni in griglia per quanto accaduto a Zandvoort. Sesta e settima piazza per le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

“Io ci provo sempre. Su una pista a basso carico aerodinamico come questa non è mai così facile, perché è un attimo e sbagli il punto di frenata. Essere in pole-position su questo circuito è fantastico“, le prime parole a caldo di Verstappen. “La macchina ha funzionato molto bene, ci mancava qualcosa all’inizio del time-attack, ma abbiamo fatto degli interventi che mi hanno permesso di esprimere il potenziale della vettura“, ha aggiunto.

E in vista della gara: “In questa stagione in gara abbiamo fatto più fatica, ma vedremo cosa potrà accadere. Abbiamo la nostra chance, daremo tutto“, ha concluso Max.