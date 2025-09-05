F1, Lando Norris: “Non siamo messi male, ma è tutto troppo vicino per i miei gusti”

Va in archivio un venerdì particolarmente importante per Lando Norris. Il pilota britannico ha terminato al sesto e al primo posto le prove libere valide per il GP d’Italia, appuntamento numero sedici del Mondiale 2025 di Formula 1, scena ovviamente presso il mitico circuito di Monza.

Giornata faticosa per il nativo di Bristol che, dopo una FP1 di assestamento, è salito di colpi nel secondo turno, confermando come sempre di essere insieme al compagno di squadra Oscar Piastri uno dei profili più temibili dell’intero circus. Una volta arrivato in zona mista, il britannico ha commentato quanto fatto, sottolineando in particolar modo la vicinanza con gli altri team.

“Al momento è un po’ troppo vicino per i miei gusti, ma non siamo messi male – ha detto Norris – Abbiamo ancora qualche aspetto da migliorare, ma è positivo che siamo ancora al top della classifica in questa giornata. È stato positivo migliorare le prestazioni nel corso della sessione, ma la concorrenza è ancora molto vicina”.

Norris ha inoltre aggiunto: “Lavoreremo sodo stanotte e vedremo cosa possiamo fare per cercare di fare un ulteriore passo avanti in vista delle FP3 e delle qualifiche“.