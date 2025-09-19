Eloisa Coiro si distingue sugli 800 ai Mondiali, ma sfuma il ripescaggio per la finale. Hodgkinson favorita

Eloisa Coiro ha ben figurato nelle semifinali degli 800 metri ai Mondiali 2025 di atletica. La 24enne romana ha corso senza paura, interpretando la propria serie in maniera splendida: è partita con aggressività, ha tenuto la seconda posizione facendo a gomitate con la francese Rénelle Lamote, è transitata in quarta piazza al suono della campana e poi nel secondo giro si è messa in mostra con grande maestria.

In quel frangente l’allieva di Emilio De Bonis, che raggiunse la semifinale ai Mondiali 2023 e che in stagione ha siglato il proprio personale (1:58.64 a Rabat il 25 maggio), ha tenuto bene la corda e in ingresso sul rettilineo si è scatenata, operando un doppio sorpasso ai danni dell’australiana Claudia Hollingsworth e della giamaicana Natoya Goule-Toppin. La nostra portacolori ha chiuso al terzo posto con il crono di 1:59.19, alle spalle delle due grandi favorite di quella semifinale, ovvero la keniana Mary Moraa (1:58.40 per la detentrice del titolo iridato) e la britannica Georgia Hunter-Bell (1:58.62 per il bronzo olimpico dei 1500 metri).

Le prime due classificate accedevano all’atto conclusivo, dunque Eloisa Coiro ha dovuto aspettare l’esito delle altre due semifinali, sperando di usufruire di uno dei due tempi di ripescaggio. Purtroppo il sogno si è già spento dopo la seconda semifinale, dove la keniana Lilian Odira ha prevalso in 1:56.85 davanti alla svizzera Audrey Werro (1:56.99), all’australiana Jessica Hull (1:57.15, record oceanico) e alla statunitense Sage Hurta-Klecker (1:57.62), entrambe ripescate. Nella terza semifinale è emersa la semifinale della britannica Keely Hodgkinson, grande favorita della vigilia che ha chiuso in 1:57.53 davanti alla keniana Sarah Moraa (1:57.53)