A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 20 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Sabato 20 settembre andrà in scena l’ottava giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si tornerà a gareggiare nella notte italiana come era successo nei primi tre giorni della competizione e poi spazio alla consueta sessione al via a mezzogiorno, complessivamente si assegneranno ben sei titoli: le due 20 km di marcia, l’eptathlon, 800 metri maschile, tiro del giavellotto e getto del peso per le donne.

L’Italia si gioca delle carte pesanti: Nadia Battocletti andrà a caccia di una medaglia sui 5.000 metri dopo aver conquistato l’argento sulla doppia distanza; Antonella Palmisano cercherà il colpaccio nella 20 km di marcia dopo l’argento nella 35 km; Francesco Fortunato proverà a stupire nella 20 km. Grande attesa anche per le batterie delle staffette (4×100 maschile e femminile, 4×400 femminile), Sveva Gerevini completerà la propria fatica nell’eptathlon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (sabato 20 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 20 SETTEMBRE

Sabato 20 settembre

00.30 20 km di marcia (femminile)

02.00 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

02.55 Decathlon, 100 metri

02.50 20 km di marcia (maschile)

03.00 Getto del peso (femminile), qualificazioni

03.05 Decathlon, salto in lungo

04.30 Eptathlon, salto in lungo

04.45 Decathlon, getto del peso

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.05 Decathlon, salto in alto

12.35 4×400 maschile, batterie

12.54 Getto del peso (femminile), finale

13.00 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14.05 Tiro del giavellotto (femminile), finale

14.11 Eptathlon, 800 metri

14.29 5000 metri (femminile), finale

14.55 Decathlon, 400 metri

15.22 800 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 20 SETTEMBRE

Sabato 20 settembre

00.30 20 km di marcia (femminile): Federica Curiazzi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano

02.55 20 km di marcia (maschile): Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino

04.35 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini

13.00 4×400 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)

13.25 4×100 maschile, batterie: Italia (formazione da definire)

13.45 4×100 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)

14.11 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

14.29 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.