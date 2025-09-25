Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di basket: orari semifinali e finale, programma, streaming

Si disputa questo fine settimana la Supercoppa Italia 2025 di basket e all’Unipol Forum di Assago a contendersi il primo trofeo stagionale saranno i padroni di casa dell’Olimpia Milano, la Virtus Bologna, Brescia e Trento. Sabato sono in programma le semifinali, mentre domenica sarà la volta della finalissima.

La prima semifinale, in programma alle ore 18.00 di sabato 27 settembre, vedrà scendere in campo la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia; mentre a seguire alle 20.45 sarà la volta di EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Olidata Bologna. Le due formazioni che usciranno vincenti si affronteranno domenica, con palla a due alle 18, per la finalissima.

Tutte le partite della Supercoppa Italiana 2025 di basket saranno visibili in tv su Cielo (canale 26) e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), mentre saranno visibili il streaming su SkyGo e su LBATv. Tutte le sfide potranno venir seguite in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET

Sabato 27 settembre

Ore 18.00 Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Ore 20.45 Virtus Olidata Bologna – EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Basket

Domenica 28 settembre

Ore 18.00 Vincente gara 1 – Vincente gara 2 – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGo, LBATv

Diretta Live testuale: OA Sport