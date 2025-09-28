Basket, l’Olimpia Milano piega nettamente la Germani Brescia in finale e conquista la Supercoppa Italiana 2025

L’Olimpia Milano non lascia scampo alla Germani Brescia e vince la Supercoppa Italiana di basket 2025! Dopo aver piegato la Virtus Bologna all’overtime (86-95) ieri sera gli uomini di Ettore Messina vincono anche contro la Leonessa del neo-allenatore Matteo Cotelli per 76-90 grazie alla fuga decisiva tra il terzo e l’ultimo quarto che ha di fatto spaccato in due la sfida. L’EA7 Emporio Armani conferma quindi il titolo vinto lo scorso anno, mettendo in bacheca la sesta Supercoppa Italiana della sua storia.

18 punti di Josh Nebo protagonista assoluto, con 12 punti di Quinn Ellis e 11 punti equamente divisi tra Zach LeDay e Giampaolo Ricci per i meneghini – 10 punti per Shavon Shields e 8 punti di Lorenzo Brown, con 14 punti di C.J. Massinburg e di Jason Burnell oltre ai 12 di Nikola Ivanovic tra le fila della Germani.

Avvio perfetto per i meneghini con Bolmaro e Shields (2-6), con Della Valle e Rivers che provano a riportare Brescia a contatto (7-12). Botta e risposta tra Lorenzo Brown e Amedeo Della Valle dall’arco (13-19), con Ellis in penetrazione per il +8 Milano (15-23). Burnell e Massinburg tengono la Germani a -4 (22-26), con la schiacciata di Cournooh che vale il 24-28 alla prima sirena.

Nel secondo quarto l’Olimpia torna ad accarezzare la doppia cifra di vantaggio con l’appoggio di Booker e la penetrazione di Nico Mannion (27-35), con Rivers dalla lunetta e Bilan dalla media che accorciano per Brescia (31-35). Shields brucia la retina dall’arco (31-38), con i bresciani che rosicchiano diversi punti a cronometro fermo fino al -2 (37-39). Devin Booker e ‘Pippo’ Ricci suonano la carica per Milano (39-45), con i liberi di Massinburg e l’accelerazione di Mannion che fissano il punteggio sul 44-47 all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, con l’EA7 Emporio Armani che detta i ritmi di gioco e tiene Brescia a distanza di sicurezza (46-53). Massinburg batte un colpo dalla lunga distanza (49-57), ma Nebo da due e Shields da tre ristabiliscono il +10 per gli uomini di Ettore Messina (52-62). LeDay emula il compagno poco dopo (52-65), con la Germani che non riesce a sfondare il muro difensivo dei milanesi e rimane oltre i dieci punti di svantaggio (55-67). Zach LeDay fa 2/2 a cronometro fermo e chiude il terzo parziale sul 55-69.

Nel quarto conclusivo Milano tenta la fuga decisiva, con Ricci in lunetta e Nebo dal pitturato che aggiornano il massimo vantaggio a +16 (59-75). Cournooh e Burnell provano a scuotere Brescia (63-75), ma l’Olimpia ricaccia nuovamente indietro gli avversari con un 5-0 firmato Ricci-Nebo (63-80). Nikola Ivanovic segna dall’arco nel disperato tentativo di rimonta (68-82), ma Lorenzo Brown replica con la stessa moneta (68-85) avvicinando i milanesi al successo. Jason Burnell prova a rendere meno pesante il passivo (74-90), con i liberi di Massinburg che fissano il punteggio sul 76-90 con cui l’Olimpia Milano vince la Supercoppa Italiana 2025!