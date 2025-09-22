Basket, Chus Mateo è il nuovo ct della Spagna

Dopo gli Europei di basket 2025, chiusi con molto anticipo con l’eliminazione arrivata già nella prima fase del torneo, la Spagna del basket cambia ufficialmente il suo capoallenatore: da Sergio Scariolo, che aveva comunicato già da qualche settimana il suo addio, si passa a Chus Mateo.

L’ex tecnico del Real Madrid, 56 anni, si scambia di fatto la panchina con “Don Sergio” avendo vinto la concorrenza di altri candidati per la guida della “Roja”: da Pablo Laso a Jaume Ponsarnau passando per Xavi Pascual.

Chus Mateo debutterà sulla panchina della Spagna già nel prossimo mese di novembre, in occasione delle qualificazioni che portano ai Mondiali di Qatar 2027.

La Spagna sarà impegnata in un percorso di ricostruzione che la vedrà schierata inizialmente nella Pool A di qualificazione al torneo iridato che si svolgerà fra due anni, insieme all’Ucraina, alla Georgia e alla Danimarca, con quest’ultima che sarà proprio la prima duellante degli iberici nel calendario fatto di incontri di andata e ritorno che si concluderà poi il 5 luglio 2026.

Chus Mateo, dal canto suo, porta grande esperienza in panchina e un curriculum fatto della vittoria dell’Eurolega 2023 e dei titoli nazionali spagnoli 2024 e 2025 con i “Blancos”.