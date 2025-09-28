A che ora Olimpia Milano-Brescia oggi, Supercoppa Italiana basket 2025: orario finale, tv, programma, streaming

Si assegna il primo trofeo stagionale ovvero la Supercoppa Italiana di basket! Oggi domenica 28 settembre alle ore 18:00 all’Unipol Forum di Assago l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia si contendono la vittoria di questa competizione che apre la nuova annata, in vista dell’avvio della Serie A previsto il prossimo weekend.

L’EA7 Emporio Armani ha piegato la Virtus Bologna al termine di una battaglia conclusasi all’overtime (86-93), trascinata dai 23 punti di Shavon Shields e dai 18 di Zach LeDay oltre a Quinn Ellis che ha trovato la tripla del pareggio al termine dei tempi regolamentari. I meneghini puntano a bissare il successo dello scorso anno, per aggiungere l’ennesimo trofeo alla bacheca già piena e festeggiare al meglio i novant’anni di storia oltre a dedicare la possibile vittoria a Giorgio Armani.

La Germani Brescia del nuovo capo allenatore Matteo Cotelli cercherà di sovvertire il pronostico, con la Leonessa vice-campione d’Italia uscente che nella prima semifinale ha prevalso sulla Dolomiti Energia Trentino per 75-88 grazie ad un ottimo secondo tempo dopo aver faticato nei primi 20′. Decisivo Jason Burnell con 20 punti, con 17 punti di Maurice Ndour mentre Amedeo Della Valle che proverà a trascinare ancora i compagni.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 18:00. Diretta TV garantita in chiaro per tutti da Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming sarà disponibile per gli abbonati su SkyGO, Now TV e LBA.TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa sfida che vale la Supercoppa Italiana 2025!

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2025 OGGI

Domenica 28 settembre

Finale

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia – Diretta TV in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-BRESCIA FINALE SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre); per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, LBA.TV

Diretta Live testuale: OA Sport