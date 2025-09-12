Dove vedere in tv Italia-Algeria, Mondiali volley 2025: orario, programma, streaming

L’Italia esordirà ai Mondiali 2025 di volley maschile nella giornata di domenica 14 settembre (ore 15.30), affrontando la poco quotata Algeria alla Smart Arena Coliseum di Quezon City. L’avventura iridata degli azzurri si aprirà a Manila (Filippine) contro l’avversaria più modesta della Pool F, si preannuncia una vittoria senza particolari patemi d’animo per i Campioni del Mondo in carica, che poi incroceranno Ucraina e Belgio nei due incontri più probanti della fase a gironi.

La nostra Nazionale è reduce dalla sconfitta subita nella finale di Nations League per mano della Polonia e poi ha infilato cinque successi consecutivi in amichevole (Turchia, Germania, Olanda e Giappone per due volte). Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Algeria, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ALGERIA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Domenica 14 settembre

Ore 15.30 Italia vs Algeria – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-ALGERIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.