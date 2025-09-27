Su che canale vedere in tv Italia-Australia, Mondiali calcio U20 2025: orario, programma, streaming

Comincia ufficialmente domani, domenica 28 settembre (ore 22.00 italiane), il percorso dell’Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di calcio maschile 2025. La selezione giovanile azzurra debutterà nella fase a gironi della rassegna iridata contro l’Australia allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso, in Cile, per la partita inaugurale del gruppo D.

Gli Azzurrini, sotto la guida del CT Carmine Nunziata, si sono qualificati grazie al piazzamento registrato nel 2024 agli Europei U19 (semifinale) ed ora andranno a caccia di una vera impresa per provare ad eguagliare o addirittura migliorare quanto fatto dall’Italia nella passata edizione della Coppa del Mondo U20. Nel 2023 Cesare Casadei e compagni si spinsero fino all’ultimo atto in Argentina, perdendo poi in finale con l’Uruguay per 1-0 e vedendo sfumare uno storico primo titolo mondiale di categoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Australia, match d’esordio degli Azzurrini ai Mondiali Under 20 di calcio. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRALIA MONDIALI U20 CALCIO 2025

Domenica 28 settembre

Ore 22.00 Italia vs Australia – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.