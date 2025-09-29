Dove vedere in tv Bologna-Friburgo, Europa League calcio: orario, programma, streaming

Parola d’ordine: vincere: giovedì 2 ottobre, alle ore 18:45, il Bologna sfida il Friburgo in occasione del secondo impegno valido per la prima fase della UEFA Europa League 2025-2026 di calcio. Partita fondamentale per gli emiliani, motivati a trovare il primo successo stagionale nella rassegna continentale tra le mura amiche dello Stadio Dall’Ara.

Ricordiamo che la formazione allenata da Vincenzo Italiano ha cominciato il cammino europeo con una sconfitta, arrivata contro l’Aston Villa fuori casa (1-0). Nelle scorse ore invece in Campionato i rossoblu hanno subito la beffa del Lecce che, in pieno recupero, ha trovato il pareggio per 2-2. Serve quindi dare il tutto per tutto per cambiare l’inerzia.

Diverso il ruolino di marcia dei tedeschi, i quali si sono imposti nella prima sfida contro il Basilea (2-1). Poi, in Bundesliga, non sono però andati oltre il pareggio con l’Hoffenheim.

Come seguire il match in tv? Bologna-Friburgo si potrà seguire in diretta streaming esclusiva su Sky Sport e, in streaming, su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2025-2026

Giovedì 2 ottobre

Ore 18:45 Bologna-Friburgo – diretta su Sky Sport 253

PROGRAMMA BOLOGNA-FRIBURGO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport 253

Diretta Streaming: NOW TV, Sky Go

Diretta Live Testuale: OA Sport