Dove vedere in tv il Memorial Pantani 2025: orari, percorso, streaming
Ritorna sabato 13 settembre il Memorial Pantani, giunto alla sua 22esima edizione. La corsa, dedicata alla memoria del “pirata” Marco Pantani, è inserita nel calendario internazionale come prova di categoria 1.1 UCI Europe Tour. Saranno 19 le squadre al via della manifestazione che proveranno a succedere a Marc Hirschi, vincitore nel 2024.
La corsa torna quest’anno a Cesenatico, dopo le varie modifiche dell’anno precedente. Saranno 195.7 i chilometri da percorrere, con un dislivello di circa 2533 metri. Il tracciato passa interamente nelle colline emiliane, per terminare, dopo una parte centrale abbastanza difficile, sulla lunga pianura che da ingresso al rettilineo di Cesenatico.
PERCORSO
Si parte, come detto, da Cesenatico, per entrare subito nel circuito di Sogliano sul Rubicone. Da qui si affrontano tre salite, ognuna di 10.9 km ad una pendenza media del 2.6%, che precedono il nuovo circuito di Longiano. Le quattro salite, che prendono il nome del paese, presentano 2.6 km al 4,2% di pendenza media, e preparano i corridori alla lunga pianura. Si entrerà da qui nel circuito finale di Cesenatico, con il traguardo posto in uno dei rettilinei.
PROGRAMMA
Sabato 13 settembre Memorial Pantani Cesenatico-Cesenatico (195.7 km)
Orario di partenza: 11.30
Orario di arrivo stimato: 16.10
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL MEMORIAL PANTANI 2025
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 15.30
Diretta streaming: Rai Play
Diretta Live testuale: non prevista